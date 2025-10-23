Emporio solidale, parte la raccolta di giocattoli in buono stato

All’Emporio solidale si raccolgono giocattoli usati. L’importante è che siano in buono stato. Da lunedì 3 novembre parte la raccolta di giochi usati in ottimo stato, che i volontari dell’Emporio utilizzeranno per preparare i regali di Natale per i bambini delle famiglie bisognose seguite.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i piacentini affinché aderiscano all’iniziativa e consegnino i giocattoli che i bambini non usano più, purché siano in buono stato. Chi volesse partecipare e dare il proprio contributo può consegnare i giocattoli dal 3 fino al 13 novembre direttamente all’Emporio solidale negli orari di apertura il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17 e il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.

«Un piccolo gesto può diventare una grande gioia» fanno presente dall’Emporio Solidale che invita i piacentini a andare nella sede in via Primo Maggio 62 a Piacenza: la struttura nasce come un supermercato per chi è in difficoltà in cui non circola denaro, ma le persone hanno a disposizione una tessera a punti e possono usufruire dei servizi per un periodo di un anno, con la possibilità di chiedere un unico rinnovo di ulteriori sei mesi.