Energia e solidarietà, parte il progetto “I Love Piacenza”

Anche una bolletta della luce può diventare un gesto di solidarietà. È il principio alla base di “I Love Piacenza”, progetto promosso da Gas Sales Energia e rilanciato nella sede della Croce Bianca di Piacenza. L’iniziativa consente a cittadini, aziende e associazioni di sostenere l’attività dell’ente di volontariato attivando le proprie utenze luce e gas con Gas Sales Energia: per ogni adesione, l’azienda effettua una donazione annuale alla Croce Bianca.

«Siamo una realtà che vive di impegno e partecipazione — spiega Alessandro Miglioli, presidente della Croce Bianca —. Servono volontari e risorse: ogni anno sono necessari circa 100mila euro di donazioni. Solo nell’ultimo corso abbiamo avuto 65 nuovi aderenti, un segnale positivo». «Siamo orgogliosi di contribuire a una rete di solidarietà che restituisce valore al territorio — aggiunge Bruno Capocaccia, direttore commerciale di Gas Sales Energia —. Con questo progetto vogliamo trasformare la scelta del fornitore di energia in un aiuto concreto a chi garantisce servizi sanitari e assistenza». Le prime adesioni sono arrivate dal Gruppo Editoriale Libertà e dalla Cooperativa San Martino. «Le aziende devono sentirsi parte attiva della comunità», sottolinea Paolo Rebecchi, direttore generale di San Martino. «Abbiamo diffuso il progetto anche tra i nostri soci». «Serve concretezza — conclude Marco Scarzanella, direttore generale del Gruppo Libertà —. Invitiamo altre realtà del territorio ad aderire: noi siamo solo il primo passo».