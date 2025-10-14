Enrica De Micheli: «Volumnia è il mio posto del cuore»

spite della trasmissione «Lo Specchio di Piacenza» di Telelibertà, ideata e condotta da Nicoletta Bracchi, la gallerista e consigliera della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Enrica De Micheli, ha ripercorso con passione la nascita e l’evoluzione di Volumnia, lo spazio d’arte e design sorto nella suggestiva cornice della ex chiesa di Sant’Agostino. Un progetto ambizioso, frutto di una visione maturata dopo anni di esperienza nelle pieghe dell'antiquariato.

«Sto molto bene in questo luogo che considero il mio posto del cuore – racconta De Micheli – faccio un lavoro che amo e nel quale ho investito tanto, perché ci credo profondamente. È un’avventura impegnativa ma anche gratificante, riaprire questo spazio mi ha reso felice. Non ho mai avuto pentimenti, anzi, l’investimento è andato ben oltre le mie previsioni iniziali, ma rifarei tutto da capo».

Volumnia è oggi un punto di riferimento nel panorama culturale e artistico italiano, capace di coniugare la forza dell’arte con la rigenerazione urbana. «Ogni mattina, quando entro, mi sento una privilegiata. E ogni sera, con la luce che cambia, mi sembra di vedere questo luogo trasformarsi di nuovo. Il mio sogno era creare uno spazio che non fosse solo una galleria, ma anche un punto d’incontro, dove arte, design, cucina e vita potessero dialogare liberamente. La Galleria è frequentata soprattutto da giovani».

A completare la visione, il ristorante S’Agostino, nato in collaborazione con lo chef Mauro Brina. Nel corso degli anni, Volumnia ha ospitato mostre di grande rilievo, da Franco Albini a Michele De Lucchi, e continua a essere un laboratorio di idee, aperto a collaborazioni con Nomad e XNL. «Attualmente fino al 15 novembre è in corso la mostra fotografica di Luca Piola. «Il lavoro di gallerista è molto cambiato dai primi anni 2000: nuovi approcci, nuove mentalità. Piacenza ha riconosciuto il mio impegno – spiega De Micheli – oggi è una città consapevole, che collabora e costruisce insieme». La mostra su Gabriella Crespi, inaugurata pochi mesi dopo l’apertura, rimane per Enrica un’esperienza indimenticabile.