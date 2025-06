Fare Cinema, sarà Francesca Comencini la “Maestra di Bottega” dell’edizione 2025

Sarà Francesca Comencini la “Maestra di Bottega” dell’edizione 2025 del corso di alta specializzazione in regia cinematografica Bottega XNL - Fare Cinema, lo storico progetto di Fondazione Fare Cinema, presieduta da Marco Bellocchio, che ormai da quattro anni fa parte di Bottega XNL, l’innovativo percorso di alta formazione cinematografica e teatrale del Centro per le arti contemporanee XNL Piacenza.

Il percorso formativo è rivolto a operatori del settore cinematografico e televisivo tra i 18 e i 35 anni, che saranno selezionati tramite un bando che si apre oggi e si chiuderà il prossimo 3 luglio: organizzato in collaborazione con la casa di produzione Kavac Film, il corso è finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio diretto da Francesca Comencini e fornisce ai partecipanti l’occasione di occasione di seguire e partecipare direttamente alla preparazione e alle riprese di un film.

«Siamo pieni di entusiasmo per questa nuova avventura artistica – ha commentato Paola Pedrazzini direttrice di Bottega XNL e Fondazione Fare Cinema – Sono felice che a guidare il percorso 2025 sia Francesca Comencini che abbiamo avuto il piacere di ospitare a XNL e di apprezzarne, oltre all’indubbio talento, la profonda empatia”.

Comencini, prima regista a ricoprire il ruolo di maestra-formatrice del corso di regia, è reduce dalla vittoria di 5 Nastri d’Argento per “Il tempo che ci vuole”, premiato come Miglior film, migliore sceneggiatura, miglior attrice protagonista ex aequo (Romana Maggiora Vergano), migliore attore protagonista (Fabrizio Gifuni nel ruolo di Luigi Comencini), miglior casting director (Laura Muccino e Sara Casani). Presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, il film, che racconta con grande intensità il rapporto molto personale della regista con il padre Luigi Comencini, indimenticato regista di tanto cinema italiano tra gli anni ‘50 e gli ’80, è stato proiettato a XNL lo scorso novembre all’interno di Pulcheria, dove la sua autrice, regista e sceneggiatrice, ha ricevuto il premio collegato alla manifestazione, conferito a figure femminili che si siano distinte nei loro rispettivi ambiti.

«Siamo particolarmente felici e onorati che Francesca Comencini abbia accolto l’invito a guidare l’edizione 2025 di Bottega XNL-Fare Cinema – ha aggiunto il Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi - Una grande artista, per un percorso che si conferma orientato alla massima qualità, eccellente senza essere elitario: per offrire un’opportunità concreta e di alto livello ai giovani professionisti realmente meritevoli».

Ad accompagnare la regista ci saranno Luca Bigazzi, storico direttore della fotografia di Paolo Sorrentino, la costumista Daria Calvelli e Stefano Mariotti.

In una dimensione intensiva e residenziale, la prima parte del corso si svolgerà dall’1 al 10 agosto a Bobbio (in concomitanza del Bobbio Film Festival), mentre la seconda parte, in autunno, si terrà dal 3 al 5 ottobre a XNL Piacenza, e sarà dedicata all’analisi del girato e alla finalizzazione del montaggio. La partecipazione è gratuita e a numero chiuso (massimo 15 partecipanti).

Tutte le informazioni per partecipare sono reperibili su xnlpiacenza.it e fondazionefarecinema.it