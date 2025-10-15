Fare scuola all'aperto, a Montecucco anfiteatro e due aule

Nel parco di Montecucco due aule didattiche all’aperto e un anfiteatro. Da realizzare in quattro mesi per un costo di 120mila euro (Iva inclusa). Obiettivo «strategico: individuare luoghi alternativi per innovare la didattica, ampliare l’offerta formativa e costruire nuovi luoghi di senso e relazione».

E’ arrivato all’approvazione del progetto esecutivo il programma “We can LAB”, proposto dalla scuola media Calvino, con la compartecipazione dell’istituto superiore Tramello e il supporto del Comune nella coprogettazione e nel farsi «farsi parte attiva nella ricerca di sponsor e/o farsi eventualmente carico in tutto o in parte della copertura economica delle risorse necessarie al completamento del progetto, nel caso in cui la Calvino non riuscisse a reperire lo stanziamento sufficiente».