«Fermare la barbarie» anche a Piacenza mobilitazione per la Palestina

Sabato 6 settembre si terrà la mobilitazione nazionale organizzata dalla Cgil a sostegno della pace in Palestina e della missione della Global Sumud Flotilla. In Emilia-Romagna previste iniziative in tutte le province.

«Fermare la barbarie» è lo slogan scelto per la mobilitazione contro una delle più gravi negazioni del diritto internazionale perpetrato ai danni della popolazione palestinese alle quali si sono aggiunte in questi giorni le agghiaccianti dichiarazioni del Governo israeliano sulla missione di pace della Flotilla, dichiarazioni che indicano chiaramente la volontà di impedire il buon esito della missione minacciando in modo violento e intimidatorio gli equipaggi e la consegna delle tonnellate di derrate alimentari raccolte dai genovesi.

La Cgil si richiama anche all’iniziativa della Ces e delle federazioni europee di categoria, che hanno chiesto alla Commissione europea di sospendere l’Accordo di associazione Ue-Israele e interrompere ogni commercio di beni prodotti negli insediamenti illegali e rinnova l'impegno alla più ampia mobilitazione possibile e fa proprie le richieste del sindacato mondiale Csi a tutti i Capi di Stato e di Governo: stop alla consegna di armi, cessate il fuoco e garantire subito l’ingresso di aiuti umanitari, rilascio di ostaggi e prigionieri politici, riconoscere lo stato di Palestina, porre fine all'occupazione e interrompere il commercio con gli insediamenti illegali e rafforzare la democrazia per raggiungere una pace duratura in tutta la regione.

La manifestazione a Piacenza

La Camera del Lavoro–Cgil di Piacenza, invita il mondo associativo che in questi mesi si è mobilitato contro lo sterminio del popolo palestinese, per la pace e contro tutti i conflitti; le lavoratrici e i lavoratori, pensionate e pensionati, studenti e studentesse, associazioni, artisti, giornalisti, intellettuali e rappresentanti delle istituzioni a ritrovarsi in Largo Battisti, dalle ore 10.00 di sabato 6 settembre, per un momento di sensibilizzazione sull’importanza della missione umanitaria internazionale diretta a Gaza via mare.

Alle 12.00 è previsto il flash mob per la Flottilla umanitaria.