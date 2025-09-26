Festival Centro Famiglie: laboratori e "Domenica Detox"

Il piacere di “disintossicarsi” dall'uso del cellulare sarà la novità principale del Festival del Centro per le Famiglie di Piacenza, che torna anche quest'anno con una serie di attività pensate per tutta la famiglia. L'antipasto avverrà il 3 ottobre, dalle 16.30 ai Giardini di Cà Torricelle di strada Valnure 11 con “La Racconteria”, evento che inizierà con la castagnata offerta dagli Alpini di Gragnano, alle 17.15 narrazione animata di Pappa e Pero e, a seguire, laboratorio grafico pittorico in collaborazione con Il Faro Rosso e La Girandola (per l'occasione Tempi Agenzia metterà a disposizione un servizio di navetta gratuito).

La settimana successiva il Festival itinerante, dal titolo “Seguici...a passo lento”: il 10 ottobre dalle 9 alle 12 incontri con le scuole sul Pubblico Passeggio, il giorno successivo “Il Centro incontra la città” ancora sul Pubblico Passeggio dalle 15.30 alle 18.30 con laboratori creativi in inglese, racconti animati, installazioni teatrali, yoga per tutti, postazioni di pittura e molto altro, con la chiusura affidata alla Banda Ponchielli.

Il 12 ottobre l'evento conclusivo, dalle 10 alle 12 al Centro per le Famiglie, “La città incontra il Centro” con colazione e racconti e laboratorio di Pappa e Pero: sarà anche la prima “Domenica Detox” come ha spiegato l'assessora ai servizi sociali Nicoletta Corvi che ieri ha presentato le varie iniziative insieme ai rappresentanti delle realtà coinvolte: «Quella domenica, chiusura dalla festa che segna l'inizio di attività del Centro, sarà appunto la nostra prima Domenica Detox, pensata dalla Regione Emilia Romagna che ha invitato le Amministrazioni Comunali a disintossicarci dall'uso di telefonini e dispositivi elettronici, per stare insieme facendo cose nuove». Il Festival servirà inoltre per presentare ufficialmente alla cittadinanza “I primi mille giorni a Piacenza”, una nuova brochure pensata per la fascia da 0 a 3 anni che illustra tutti i servi offerti dal Centro.