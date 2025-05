Fine della scuola, in 300 in marcia a Borgonovo

A Borgonovo in 300 in marcia per salutare la fine delle scuola. Tanti sono stati i partecipanti alla dodicesima edizione della marcia dedicata ai bambini della scuola primaria, alle loro famiglie e agli insegnanti. I bambini e le bambine hanno camminato lungo il percorso, allestito dai volontari del Gruppo Podistico Borgonovese, da piazza Garibaldi fino a Bruso, lungo la ciclabile che corre tra le campagne. Alla fine largo al meritato ristoro e ai giochi in mezzo al verde, prima del rientro a scuola in attesa delle vacanze estive.