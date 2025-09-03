Fiorenzuola: festa multietnica, donne al centro

Ci sono le donne al centro della Festa multietnica 2025: donne resilienti alla guerra, donne vittime delle guerre, donne capaci di raccontarle. E di pregare. La festa, che vivrà il suo clou il 12 e 13 settembre al centro pastorale Scalabrini, ha alcuni momenti di apertura: le due mostre fotografiche visitabili sin da questa settimana (al centro culturale Braibanti e nella chiesa della Buona Morte) e la preghiera interreligiosa che sarà domenica 7 settembre sul tema “Donne per un futuro di pace”: si aprirà alle 19 in oratorio (piazza Molinari) con una tavola rotonda tra Iman El Alam (musulmana), suor Angiolina Rossini (religiosa cattolica) e Maria Alacevich (comunità di dialogo con lo zen giapponese). Alle ore 20, buffet da condividere e alle 21 ci si sposta nella piazzetta San Francesco per la preghiera con la partecipazione di donne delle comunità ortodossa, cattolica, evangelica, sikh, musulmana, dialogo zen. La preghiera sarà animata dal coro “E noi che siamo donne”.