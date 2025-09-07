Fiorenzuola, ricucita la ferita dopo i vandalismi sul lungo Arda

E’ dedicata alla fauna e flora del nostro torrente, ma anche alla solidarietà, richiamata con la forma di un cuore, la scultura posta da ieri lungo l’Arda, sul sentiero realizzato negli ultimi anni dall’associazione Percorso Lungo Arda che ha trasformato questo luogo in un’oasi naturale. La scultura è stata realizzata dall’artista Stefano Villaggi, con il sostegno di Gas Sales Energia, per interessamento del suo fondatore Gianfranco Curti. Per chi volesse ammirarla, segnaliamo che si trova appena dopo la ‘galleria del sorriso’, il sottopasso del cavalcavia della tangenziale.

L’inaugurazione è stata occasione per ricucire una ferita che si era aperta nel corso dell’estate, quando il sentiero era stato oggetto di atti vandalici, da parte di ignoti. In particolare era stato distrutto il bosco fatato, uno spazio che si trova circa 400 metri più avanti rispetto all’area della nuova scultura. Il bosco è decorato con sagome in legno colorate realizzate nel laboratorio del traforo guidato da Fausto Malvermi, presidente del Percorso Lungo Arda, che è tra le attività organizzate per i ragazzi di Afadi (associazione familiari disabili). La bellezza di questo luogo è lo specchio della bellezza della collaborazione tra due associazioni attente alla natura e agli altri, impegnate a tutelare l’ambiente e a valorizzare anziché nascondere le nostre vulnerabilità.