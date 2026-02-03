Formazione, cooperazione, politica: Elena Murelli a Lo Specchio

Lo Specchio di Piacenza è il luogo in cui i percorsi personali e pubblici si riflettono attraverso immagini e parole. La puntata di stasera, in onda su Teleibertà alle 20 e 30, è dedicata a Elena Murelli, senatrice della Repubblica, piacentina, al suo terzo anno a Palazzo Madama.

Un viaggio che parte dal territorio e arriva alle istituzioni nazionali. Laureata in Economia, già consulente per progetti europei, già docente universitaria, Murelli ha costruito il suo impegno pubblico fuori dalla politica, tra formazione, lavoro e cooperazione internazionale. Un’esperienza che l’ha portata prima in Consiglio comunale a Podenzano, poi alla Camera dei Deputati e infine al Senato.

Oggi siede nelle Commissioni Sanità e Affari Sociali e lavoro per la Lega e si occupa di temi cruciali come welfare, lavoro e tutela della salute, in una fase storica complessa per il Paese. Dalla sanità alle politiche sociali: da dove si riparte davvero? Qual è l’urgenza più sentita nel ruolo di senatrice?

Nel racconto emergono anche le missioni internazionali, il confronto geopolitico, l’impegno nelle conferenze globali e il legame costante con il territorio: i sindaci, le associazioni, le realtà produttive piacentine. Senza dimenticare la dimensione personale: la famiglia, le passioni per la cucina, lo sport e i motori.

Davanti allo specchio, Elena Murelli riflette su cosa significhi rappresentare i cittadini oggi, su come ridurre la distanza tra istituzioni e persone e sulle sfide future per Piacenza, l’Italia e l’Europa.

Lo Specchio di Piacenza è condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi. Tutte le puntate sono on demand sul sito Liberta.