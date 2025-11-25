Futuro della Casa di Comunità, incontro a Borgonovo

Venerdì, 28 novembre, negli spazi del Polo superiore Volta di Borgonovo si parla del futuro della Casa di Comunità della Valtidone e della salute dei cittadini. Dalle 14,30, nei locali del Polo superiore Volta di Borgonovo, tutti saranno chiamati a dire la loro circa le ulteriori attività che potrebbero nascere all'interno della Casa di comunità, per farla diventare sempre più casa di tutti. Interlocutori privilegiati saranno gli studenti e le studentesse del territorio, ma anche alunni degli istituti Comprensivi, rappresentanti sindacali, medici, amministratori, operatori della salute, volontari, operatori sociali e del terzo settore. In una parola tutte le anime che costituiscono il tessuto sociale.

Nell’aula magna del Polo Volta dalle 15 ci saranno due rappresentazioni teatrali. I partecipanti verranno poi suddivisi in gruppi tematici con al centro il bene primario e cioè la salute. Attorno alle 17 ci sarà un momento di restituzione ai rappresentanti dell’Ausl e ai rappresentanti istituzionali. A loro verranno cioè indirizzate le proposte uscite dai vari gruppi di lavoro.