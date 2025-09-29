Genitori e figli, incontri sui cambiamenti della preadolescenza

Crescere insieme è più facile: con questo slogan prende il via l’iniziativa “Com’ero io, come sei tu”, un percorso pensato dall'Azienda Usl e dal Centro per le Famiglie di Piacenza per accompagnare genitori e figli nei cambiamenti tipici della preadolescenza. Il progetto propone due gruppi di confronto distinti: uno dedicato a mamme e figlie dai 10 ai 14 anni e uno rivolto a papà e figli dai 12 ai 14 anni. L’obiettivo è offrire uno spazio di dialogo e riflessione condivisa sui cambiamenti legati all’adolescenza, affrontando temi come il confronto intergenerazionale, i ricordi e il rapporto genitori-figli.

Il percorso di ciascun gruppo sarà articolato in tre incontri, che si svolgeranno dall’8 ottobre 2025 e il 12 novembre 2025, sempre dalle 18 alle 20.

: 8 e 22 ottobre, 5 novembre 2025 Gruppo papà e figli: 15

e 29 ottobre, 12 novembre 2025

L’attività è gratuita, ma a numero chiuso, con iscrizione obbligatoria. Per la partecipazione sarà data la precedenza ai residenti nel Comune di Piacenza.

Gli incontri si terranno al Centro per le famiglie – Galleria del Sole, in via Marinai d’Italia 67, Piacenza.