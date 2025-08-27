Giorgio Armani acquista La Capannina a Forte dei Marmi

Dopo mesi di rumors, è arrivata la conferma ufficiale con un comunicato stampa: Giorgio Armani annuncia di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione de La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi (Lucca), il leggendario locale fondato nel 1929 da Achille Franceschi e dal 1977 acquisito e gestito da Gherardo e Carla Guidi.

«La Capannina è simbolo, da quasi un secolo, della mondanità italiana e crocevia di artisti e intellettuali - si spiega in una nota - Per Giorgio Armani, da sempre legato a Forte dei Marmi, rifugio personale e luogo di vacanza, questa acquisizione rappresenta un gesto affettivo, un ritorno alle origini - lì negli anni Sessanta conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti - e un tributo alla tradizione italiana». La nuova gestione sarà effettiva a partire dalla stagione estiva 2026.

Nessuna cifra ufficiale è stata diffusa sul costo dell'operazione. Secondo indiscrezioni raccolte dall'Adnkronos e non confermate, la proprietà potrebbe essere passata di mano per una cifra che va dai 12 e i 15 milioni di euro.