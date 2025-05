Giro di vite sulla sosta selvaggia e più agenti in servizio di notte

Potenziamento delle pattuglie notturne, più controlli contro la sosta selvaggia e il degrado, migliorie al sistema di videosorveglianza. Il Comune rinnova e rafforza il proprio impegno per una città più sicura e vivibile. Lo fa attraverso il piano progetti obiettivo della polizia locale, approvato in giunta martedì 20 maggio, che abbraccia diversi ambiti della sicurezza urbana, dal presidio notturno delle pattuglie alla videosorveglianza, fino alla prevenzione del disagio giovanile e al contrasto al degrado. Una strategia integrata che mira non solo a reprimere comportamenti illeciti, ma anche a promuovere senso civico, legalità e vivibilità. Pattuglie notturne e decoro Il cuore pulsante del progetto resta il potenziamento del servizio serale e notturno. Nei fine settimana e in occasione di eventi e manifestazioni, saranno attivate pattuglie supplementari con l’obiettivo di garantire ordine pubblico, rispetto del regolamento di polizia urbana, controllo sulla movida e sicurezza stradale, con un focus su guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. L’iniziativa include anche la formazione e dotazione di un nucleo in alta uniforme per servizi istituzionali, cerimonie e ricorrenze.