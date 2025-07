«Giù le mani dalla Pertite»: 1210 firme per dire sì al "polmone verde"

Giù le mani dalla Pertite. Il comitato a difesa del parco come bosco in città ha raccolto 1210 firme di cittadini che sottoscrivono le osservazioni sottoposte all'Amministrazione Comunale di Piacenza, consegnate al Quic di viale Beverora. Nell'osservazione si prende in esame il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) assunto dalla Giunta, che vorrebbe destinare una parte dell'area verde a insediamenti edilizi privati, la richiesta è invece di lasciarlo interamente come parco e «polmone verde» per la città. «Non vogliamo che solo una parte venga destinata a parco, ma tutta come nelle precedenti disposizioni – ha spiegato la presidente del Comitato Maria Pia Romano – inoltre, chiediamo che questo progetto sia prioritario per Piacenza e che venga discusso a un tavolo di lavoro».