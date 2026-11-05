Gli apprendisti chef imparano a fare le torte grazie alle nonne del “Vittorio Emanuele”

Mettere in connessione generazioni diverse, riscoprendo attraverso gesti e saperi condivisi il valore delle tradizioni. È questo lo spirito di “Torta con la nonna”, il primo di un ciclo di tre laboratori che sabato scorso ha riunito da Eataly alcune nonne ospiti della Casa residenza Vittorio Emanuele e un gruppo di giovani apprendisti “chef”.

Attorno a un tavolo e a una ricetta da preparare insieme, l’iniziativa ha offerto l’occasione per conoscersi, scambiare esperienze e creare legami tra persone lontane per età, ma unite dalla voglia di condividere un momento. L’idea, pensata per favorire l’incontro tra giovani e anziani, è di Maria Vittoria Soda in collaborazione con la Confraternita dei Grass.

Il progetto è tra quelli selezionati e finanziati dalla YouthBank, il programma con cui la Fondazione di Piacenza e Vigevano sostiene le idee dei ragazzi per la loro città. In rappresentanza dei Grass era presente il vicepresidente Michele Mauro mentre la consigliera di Cda, Giovanna Palladini, ha partecipato al laboratorio in rappresentanza della Fondazione. Dopo una breve introduzione storica sulla pasta frolla, a cura delle insegnanti dell’Accademia Gastronomica Maria Luigia, si è passati alla pratica con la preparazione di una crostata di prugne.