“Grande Cena”, raccolti 1.500 euro per Isrec

In una sera sono stati raccolti 1500 euro per l’Isrec di Piacenza. L’Istituto di storia contemporanea guidato da Pier Luigi Bersani è stato infatti il destinatario della “Grande Cena” promossa da Boorea e Legacoop Emilia Ovest e patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Piacenza. Giunto quest’anno alla sesta edizione piacentina, l’evento si è svolto alla Cooperativa Popolare Infrangibile e ha visto partecipare oltre 50 commensali, riuniti per passare una serata di convivialità e solidarietà a favore dell’Istituto fondato nel 1975 per iniziativa di ex partigiani, studiosi e amministratori.

Alla serata piacentina sono intervenuti anche la sindaca Katia Tarasconi e il presidente di Legacoop e Boorea Edwin Ferrari, l'assessore Mario Dadati, la presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo, il direttore di Boorea Stefano Campani, il direttore di sede di Legacoop Alberto Araldi, il presidente e la vicepresidente della coop Giulio Armanetti e Michela De Nittis, il vicepresidente e la direttrice di Isrec Augusto Bottioni e Carla Antonini.

Durante la serata è stato ricordato con affetto e riconoscenza il cooperatore e vicepresidente Legacoop Fabrizio Ramacci, recentemente scomparso, molto conosciuto e stimato per il suo impegno e serietà nella vita e nel lavoro.