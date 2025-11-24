«Grandi numeri ed entusiasmo», bilancio positivo per la Fiera dei vini

La terza edizione della Fiera dei Vini di Piacenza Expo si conclude con un bilancio decisamente positivo, confermando il trend di pubblico degli scorsi anni e consolidando la sua posizione come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama enologico italiano. Anche la terza e conclusiva giornata, dedicata principalmente agli operatori del mondo della ristorazione, è stata infatti caratterizzata da un costante afflusso di visitatori, ulteriore dimostrazione dell'interesse che questa mostra-mercato ha saputo conquistare anche tra gli addetti ai lavori.

«Siamo estremamente soddisfatti dell'esito di questa edizione - commenta il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - i numeri e, soprattutto, l'entusiasmo percepito tra gli stand, confermano che la formula della Fiera dei Vini è vincente: un luogo d'incontro diretto tra i produttori e un pubblico di alta qualità, capace di premiare l'eccellenza e l'impegno anche in un momento particolare. Piacenza Expo si riconferma la destinazione ideale per il vino italiano di qualità grazie a un format collaudato. Un ringraziamento ai 280 produttori presenti, al Consorzio vini DOC Colli Piacentini e a tutti i partner che ci hanno sostenuto. Piacenza Expo ha dimostrato di essere capace, lungimirante e professionale nel gestire esperienze in questo settore».

«Nonostante il periodo complesso che il settore vitivinicolo sta attraversando - aggiunge il Direttore Sergio Copelli - l'edizione di quest'anno ha registrato un afflusso importante di professionisti e appassionati. Il valore dell'evento è testimoniato dalla provenienza del pubblico: i winelovers e gli operatori hanno raggiunto Piacenza da 56 province diverse sparse in 15 regioni italiane, a riprova della capacità della fiera di attrarre un interesse ampio e trasversale su scala nazionale. Fiera dei Vini acquisisce un ruolo rafforzato, dopo tre edizioni in questa nuova veste, consolidando la sua immagine di mostra-mercato ricca di contenuti, storia e in grado di generare opportunità importanti per le cantine. In un contesto economico sfidante per l'intera filiera, la Fiera dei Vini ha operato inoltre come un'efficace piattaforma commerciale, registrando ottime transazioni di vendite dirette».

Un evento fieristico, quello di Piacenza Expo dedicato al mondo vitivinicolo, sempre più orientato alle produzioni di qualità, con oltre il 30% delle cantine presenti che operano in regime biologico, ma anche con il 50% delle realtà presenti a questa edizione attive anche sul versante dell'enoturismo.

Buon riscontro di pubblico anche per gli eventi collaterali che hanno ulteriormente arricchito questa terza edizione: quasi tutte sold-out le sei Masterclass curate dai membri del Comitato tecnico della Fiera dei vini, molti amministratori pubblici presenti all'incontro organizzato dall'Associazione Nazionale Città del Vino, e buona partecipazione anche agli incontri letterali-editoriali promossi nell'ambito di «Filari di libri».