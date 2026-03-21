I fedeli di Allah, sette mila sul Facsal per la preghiera del Ramadan

Una fine che coincide con l’inizio. Anche quest’anno la comunità islamica di Piacenza si è riunita sul Pubblico Passeggio per celebrare Eid al-Fitr, la cosiddetta “festa della rottura del digiuno” che segna la fine del mese di Ramadan. Sono stati circa 7mila i fedeli, di diversa provenienza, che ieri mattina sul Facsal hanno preso parte al momento di preghiera. «È un momento molto importante per la nostra comunità - racconta la giovane Sara Zoglate, 20 anni, tra i volontari alla moschea di Piacenza - Personalmente per me è come se non fosse la conclusione di qualcosa, ma l’inizio di una nuova. È l’inizio di un nuovo percorso, di quello che abbiamo coltivato in questo mese di Ramadan, della vicinanza ancora più profonda con Dio».

Sara è arrivata sul Pubblico Passeggio alle sei di mattina per poter organizzare la mattinata insieme ad altri volontari. «Ho scelto di essere volontaria alla moschea perché ho visto che mi avvicina di più alla religione e mi permette di comprenderla meglio, mi piace essere parte attiva e non solo spettatrice». La tradizione vuole che prima della preghiera si faccia colazione.