Bimbo si perde e vaga disperato, il quattordicenne Federico lo porta al sicuro

Federico Scherz ha 14 anni, lo sguardo serio e il cuore grande. Ma soprattutto il cervello veloce. Così, nei giorni scorsi, quando ha incrociato un bimbo di quattro anni che vagava da solo e disperato, non ha esitato un secondo a prenderlo per mano a portarlo al sicuro. Praticamente, per un amante del basket come lui, come un tiro da tre che va a segno sulla sirena per la vittoria della propria squadra. Ed è proprio prima di iniziare un allenamento con la sua Bakery al PalaFranzanti che Fede racconta una mattinata che difficilmente potrà scordare: «Abito con la famiglia in via XXIV Maggio, frequento la Media Calvino in via Boscarelli e ogni mattina vado a scuola a piedi. Qualche giorno fa, seguendo il solito tragitto, mi sono imbattuto in un bambino che avrà avuto tre, massimo quattro anni, e camminava spaesato sul marciapiedi di via Maruffi. Ho subito capito che c’era qualcosa che non andava perché aveva le lacrime agli occhi e sembrava in grande difficoltà, senza sapere dove andare».

Federico si è così avvicinato e ha provato a parlarci.