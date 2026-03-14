Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Bimbo si perde e vaga disperato, il quattordicenne Federico lo porta al sicuro

Il giovane stava andando a scuola quando ha incrociato un bambino solo: lo ha preso per mano per raggiungere un bar

Michele Rancati
Michele Rancati
|1 ora fa
Federico Scherz con la divisa della Bakery Basket (foto ASTRID AGOSTI). A destra uno scorcio di via Maruffi, dove il piccolo che si era perso è stato aiutato
Federico Scherz con la divisa della Bakery Basket (foto ASTRID AGOSTI). A destra uno scorcio di via Maruffi, dove il piccolo che si era perso è stato aiutato
1 MIN DI LETTURA
Federico Scherz ha 14 anni, lo sguardo serio e il cuore grande. Ma soprattutto il cervello veloce. Così, nei giorni scorsi, quando ha incrociato un bimbo di quattro anni che vagava da solo e disperato, non ha esitato un secondo a prenderlo per mano a portarlo al sicuro. Praticamente, per un amante del basket come lui, come un tiro da tre che va a segno sulla sirena per la vittoria della propria squadra. Ed è proprio prima di iniziare un allenamento con la sua Bakery al PalaFranzanti che Fede racconta una mattinata che difficilmente potrà scordare: «Abito con la famiglia in via XXIV Maggio, frequento la Media Calvino in via Boscarelli e ogni mattina vado a scuola a piedi. Qualche giorno fa, seguendo il solito tragitto, mi sono imbattuto in un bambino che avrà avuto tre, massimo quattro anni, e camminava spaesato sul marciapiedi di via Maruffi. Ho subito capito che c’era qualcosa che non andava perché aveva le lacrime agli occhi e sembrava in grande difficoltà, senza sapere dove andare».
Federico si è così avvicinato e ha provato a parlarci.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana