I giovani della diocesi di Moroto, una tappa tra i tesori di Piacenza

Sono partiti dall'aeroporto di Entebbe, in Uganda, lo scorso 15 luglio. Faranno ritorno nei primi giorni di agosto. Parliamo del piccolo gruppo di ragazzi karimojong, in rappresentanza della Pastorale giovanile della Diocesi di Moroto, che in queste settimane sta girando l'Italia ospite delle sedi di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo: si tratta di Peninnah Jojo, Virginia Constance Nakut, Emmy Oryema e Tito Pulukol accompagnati da padre Justine Losike. Insieme a loro viaggia anche il referente spirituale dell'ong piacentina don Sandro De Angeli. Una tappa del loro viaggio in Italia e stata la sede di Piacenza di Africa Mission, dove i ragazzi sono stati accolti dal direttore Carlo Ruspantini: in questi giorni di permanenza hanno avuto la possibilita di incontrare il vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio monsignor Adriano Cevolotto per una cena conviviale e l'assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Christian Fiazza che ha fatto loro da guida ai Musei civici di Palazzo Farnese.