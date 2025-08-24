«I miei 18 anni in Kenya dove i bimbi muoiono perchè manca sangue»

«La mia casa è il Kenya». Fratel Giancarlo Chiesa è originario di Torino e ha 48 anni: da quando ne ha 30 vive in Kenya, nella missione cottolenghina di Chaaria. Lo racconta lui stesso nella chiesa di Podenzano dove, davanti a tante persone, è intervenuto alla 47esima Festa missionaria organizzata nel comune della Valnure. Fratel Giancarlo è missionario con la podenzanese suor Loredana Serena e insieme operano nel settore della disabilità e della sanità nella regione del Meru.