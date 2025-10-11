I nonni di Arturo donano terreno per ampliare l'asilo

Oggi è un piccolo appezzamento di terreno incolto e inutilizzato, più fonte di grattacapi che di soddisfazioni. Ma presto potrebbe diventare “Il giardino di Arturo”: a Travo, i nonni del piccolo Arturo - ragazzo affetto dalla sindrome di Gillespie, tra i pochissimi al mondo - hanno pensato di donare un piccolo giardino di proprietà al Comune, perché diventi un tutt’uno con il giardino della scuola materna con cui confina: un gesto di riguardo verso i bimbi del paese da parte di un ragazzino un po’ più grande e molto meno fortunato rispetto a loro.