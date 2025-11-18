Ignora il codice rosso, marito arrestato dalla polizia
L’uomo, accusato di maltrattamenti, ha detto di avere provato un tentativo di conciliazione ma il giudice lo ha allontanato dalla città
Ermanno Mariani
|1 ora fa
Tribunale piacenza
Avrebbe intenzionalmente dimenticato di ricaricare il braccialetto elettronico per potersi avvicinare alla moglie nel tentativo di una riconciliazione. Tuttavia, il fatto che il dispositivo non fosse più attivo ha messo in allerta la polizia. Così , l’uomo, il cui braccialetto elettronico gli impediva di avvicinarsi alla consorte, è stato arrestato per non aver rispettato il divieto di avvicinamento disposto dal giudice.
Protagonista dell’episodio, avvenuto sabato, un cittadino bulgaro di 36 anni.
