Il bar che non c'è, che a Cariseto regala aperitivi e storie di monti

Niente bancone, né cassa per chi sosta nella frazione di Cerignale. L’ideatore: «Esperimento di ospitalità spontanea»

Elisa Malacalza
Elisa Malacalza
August 21, 2025|2 ore fa
Il bar che non c'è, che a Cariseto regala aperitivi e storie di monti
1 MIN DI LETTURA
Cestini in vimini con patatine, bitter e succhi di frutta, in fresco nella fontana qualche birretta: si chiama “Bar che non c’è” e non ha bancone, personale, né code alle casse. Non servono, perché quello che viene offerto a Cariseto, frazione di Cerignale, è molto più di un aperitivo: è piuttosto «un esperimento di ospitalità spontanea per chi passa di qui in moto o in bici e voglia fare una sosta». Un gesto di gentilezza che è un omaggio a una generazione di montanari pietrosi ma accoglienti che ormai non c’è più.
L’ha ideato Riccardo, che ha 36 anni e vive a Milano, ma viene qui sin da bambino con la mamma Silvana, poi si è aggiunta la moglie Irene «e sempre più a lungo torniamo nella casa del nonno Romeo e dello zio Armando, che era un vero burbero, per anni unico residente della frazione».
Gli articoli più letti della settimana