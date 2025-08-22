Il bar che non c'è, che a Cariseto regala aperitivi e storie di monti
Niente bancone, né cassa per chi sosta nella frazione di Cerignale. L’ideatore: «Esperimento di ospitalità spontanea»
Elisa Malacalza
August 21, 2025|2 ore fa
Cestini in vimini con patatine, bitter e succhi di frutta, in fresco nella fontana qualche birretta: si chiama “Bar che non c’è” e non ha bancone, personale, né code alle casse. Non servono, perché quello che viene offerto a Cariseto, frazione di Cerignale, è molto più di un aperitivo: è piuttosto «un esperimento di ospitalità spontanea per chi passa di qui in moto o in bici e voglia fare una sosta». Un gesto di gentilezza che è un omaggio a una generazione di montanari pietrosi ma accoglienti che ormai non c’è più.
L’ha ideato Riccardo, che ha 36 anni e vive a Milano, ma viene qui sin da bambino con la mamma Silvana, poi si è aggiunta la moglie Irene «e sempre più a lungo torniamo nella casa del nonno Romeo e dello zio Armando, che era un vero burbero, per anni unico residente della frazione».
Il bar che non c'è di Cariseto brianti
Il bar che non c'è di Cariseto brianti
Il bar che non c'è di Cariseto brianti
Gli articoli più letti della settimana
1.
Ubriaco entra in giardino per rubare un’auto, preso a pugni dal proprietario
2.
Dario Costantini e Adriana Volpe, davanti al mare il primo scatto "ufficiale"
3.
Ferragosto tra tutto esaurito e overtourism con code da 12 chilometri (video)
4.
Vigolzone piange Momo, morto a 10 anni sotto un treno in Egitto