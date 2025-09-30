“Il bisogno di un padre educativo”, riparte la Scuola Genitori

Riparte a Piacenza la Scuola Genitori promossa dal Centro PsicoPedagogico per l’Educazione e la gestione dei Conflitti (CPP) diretto da Daniele Novara. Venerdì 3 ottobre alle 17.30, al Liceo Scientifico Respighi, Novara guiderà l’incontro intitolato “Il bisogno degli adolescenti di un padre educativo”. L’iniziativa, a ingresso gratuito, vuole aprire uno spazio di riflessione su uno dei passaggi più delicati nella vita delle famiglie: l’adolescenza dei figli. Sarà invece la salute come stato di benessere mentale, sociale ed emotivo il principio guida del convegno “Vivere bene i conflitti per stare in salute”, organizzato dal CPP con ospiti come Alberto Pellai, Miguel Benasayag, Silvia Vegetti Finzi, Sebastiano Zanolli, Diego Miscioscia e tutto lo staff del centro. L’evento si terrà sabato 8 novembre al Teatro Politeama di Piacenza e sarà un’opportunità per esplorare il tema della “carenza conflittuale”, ciò che accade quando non si ha sufficiente competenza nel gestire i conflitti e i danni che questo può produrre sul benessere psicofisico.