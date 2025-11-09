«Il conflitto che ci dà benessere». Da tutta Italia per ascoltare Novara

Oltre 800 partecipanti, più altri 300 in collegamento streaming, provenienti da tutta Italia hanno affollato il Teatro Politeama per l'edizione 2025 del convegno nazionale del Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza diretto da Daniele Novara. 1100 persone che si sono dunque confrontate su «Vivere bene i conflitti per stare in salute», tema discusso dai relatori in sala dopo i saluti del consigliere regionale Luca Quintavalla e dell'assessore comunale Mario Dadati: Miguel Benasayag, Alberto Pellai, Silvia Vegetti Finzi, Diego Miscioscia, Sebastiano Zanolli oltre allo staff del CPP guidato da Emanuela Cusimano e Massimo Lussignoli.

«Bisogna offrire ai giovani, specialmente ai bambini, tutte le opportunità per crescere bene e aiutarli a litigare bene fin da piccoli - ha detto Novara - se imparano a fare questo ne trarranno beneficio per tutta la vita diventando capaci di affrontare le contrarietà, gli ostacoli e senza vivere un senso di minaccia che li porta ad aggredire. A volte la rabbia è semplicemente un senso di frustrazione per non essere sufficientemente confidenti, dico allora che fin dalla scuola dobbiamo insegnare il buon conflitto».



