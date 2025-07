Il crollo degli idoli della civiltà occidentale al Fol in Fest

La tappa nibbianese del Fol in fest, festival itinerante della montagna, ha visto protagonista l'economista piacentino Ettore Gotti Tedeschi che, in videocollegamento, si è confrontato con l'antropologo culturale Pietro Polieri. I due relatori, moderati dal direttore scientifico del festival Massimo Polledri, si sono confrontati sul crollo degli idoli della civiltà occidentale. Un tema per nulla semplice ma che tocca nel profondo le corde dell'animo umano. Un crollo che "viene reso possibile - ha detto tra le altre cose l’economista già presidente dello Ior – perché sono cambiate le regole morali, cioè che fino a ieri erano valori non negoziabili oggi sono valori che devono essere contestualizzati".

Sabato il festival della montagna fa tappa a Ottone dove alle 11,30 ci sarà la presentazione, a cura di Marco Mareggi e Giovanni Lanza, dei progetti del laboratorio di urbanistica del Politecnico di Milano con focus proprio Ottone. Alle 18 seguirà un incontro con Gianluigi Paragone che presenterà il suo libro Moderno sarà lei. Alle 21,30 e sempre a Ottone nei giardini Caproni, sarà ospite l’attrice Paola Giacometti con Surrogato d’amore. Si chiude domenica 27 luglio a Ferriere con alle 18, in piazza ex Municipio, l’incontro con il giornalista Francesco Borgonovo su decadenza e coraggio e in serata, alle 21,30 in piazza delle miniere, concerto degli intramontabili Le Orme.