Il dialetto su Libertà: «Un sogno che si avvera»

Da oggi, tutti i sabati su “Libertà”, uscirà una pagina in dialetto piacentino curata dalla Famiglia Piasinteina. Ad annunciarla - anche a nome degli autori e delle autrici che curano “Dialëtt in famiglia” - è il razdur Danilo Anelli. Si percepisce una grande emozione. «Questo è un sogno che si avvera - dice Anelli -. Un sogno non solo mio, ma condiviso da tutti i soci della Famiglia Piasinteina, che sta per compiere 71 anni... Da sempre, siamo impegnati nella trasmissione e nella valorizzazione del dialetto e della cultura piacentina, con le rassegne teatrali, la scuola e i tanti eventi. Ma poterlo fare attraverso le pagine storiche di “Libertà” è importantissimo per noi».

Nella pagina troverete poesie, racconti, oroscopi, aneddoti e storie. Rigorosamente in dialetto piacentino.