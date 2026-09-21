Il grazie di San Giorgio a Capra e Moreschi «al servizio del paese»

San Giorgio celebra il volontariato e premia due cittadini che hanno contribuito alla crescita della comunità. La 29esima Festa del Fungo si è chiusa domenica 20 settembre tra bancarelle, esposizioni, cucina e musica. Dal palco di piazza Marconi la sindaca Donatella Alberoni ha ringraziato Pro loco, associazioni, assistenti civici, forze dell’ordine e volontari: «Una comunità unita è l’opera pubblica più bella che possiamo costruire insieme».

Il riconoscimento “Al Turrass” è stato assegnato a Giacomo Moreschi e Carlo Capra, entrambi 89enni. Capra è stato per anni narratore della comunità, dello sport e della parrocchia, mentre Moreschi è stato tra i fondatori delle “camicie gialle”, volontario della pubblica assistenza e custode dell’Inno di San Giorgio, che ha intonato prima del taglio del nastro. Alla cerimonia hanno partecipato anche il ministro Tommaso Foti, il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri e il sindaco di Svaty Jur - paese slovacco gemellato con San Giorgio - Simon Gabura. Ad accompagnare la festa la banda di Carpaneto con le majorettes e la Pro loco.