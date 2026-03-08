Il negoziatore è donna: «Gestisco i conflitti, ascolto e non giudico»

«Ascoltare, provare a mettersi nei panni degli altri. Senza giudicare». Al comando provinciale dei carabinieri c’è anche una figura poco conosciuta ma fondamentale nelle situazioni più delicate: il negoziatore. Nel giorno della festa della donna emerge la storia e il percorso di Francesca (nome di fantasia), appuntato scelto del Reparto operativo; 45 anni con oltre vent’anni di servizio e oggi negoziatore, una specializzazione che entra in gioco nei momenti di crisi più complessi. Tentativi di suicidio, persone barricate in casa, situazioni con possibili ostaggi: sono questi gli scenari in cui il negoziatore viene attivato per gestire il conflitto attraverso la parola e l’ascolto.