Il prefetto incontra la Questura. Visita a “Una stanza tutta per sé”
Con l'occasione il questore Gianpaolo Bonafini ha presentato la squadra dei funzionari e dirigenti in servizio e una rappresentanza del personale
Redazione Online
|2 ore fa
Visita istituzionale del prefetto, Patrizia Palmisani, in Questura. Con l'occasione il questore Gianpaolo Bonafini ha presentato la squadra dei funzionari e dirigenti in servizio presso la Questura e una rappresentanza del personale. Palmisani ha rivolto un messaggio di saluto a tutti, augurando un buon lavoro, sottolineando l'importanza della coesione sociale di cui la Polizia di Stato è protagonista nel garantire tutti i giorni la sicurezza per la collettività.
Successivamente ha fatto visita ai vari Uffici e Divisioni della Questura ed alla stanza denominata “Una stanza tutta per sé” inaugurata a giugno 2025 e che ha lo scopo di sostenere la donna nel delicato e incisivo momento della denuncia di violenze e abusi alle Forze dell’Ordine.
