Il PUG nei quartieri: martedì incontro pubblico alla Farnesiana

Proseguono gli incontri pubblici per la presentazione della proposta di PUG alla cittadinanza, con focus sulle diverse zone del territorio urbano e delle frazioni. Martedì 15 aprile alle 20.30, la Galleria del Sole di via Marinai d'Italia, sede del Centro per le Famiglie alla Farnesiana, ospiterà l'appuntamento dedicato allo stesso quartiere e alla Baia del Re, alle aree di San Lazzaro e Mulino degli Orti, Capitolo e Giarona.