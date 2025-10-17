«Il set era memorabile, mi sentivo a mio agio tra le star amichevoli»

Sogna un giorno di essere la prima a Piacenza a valorizzare il mondo del make-up aprendo un’attività tutta sua. E magari anche di essere la truccatrice di una star di Hollywood. Ma intanto la 26enne piacentina Sofia Cademartiri si è trovata a fare la comparsa nel nuovo attesissimo capitolo de “Il Diavolo veste Prada”, che in questi giorni vede la leggendaria Meryl Streep e il resto del cast girare per le strade e i luoghi della capitale della moda, tra l’entusiasmo e la curiosità impaziente dei fan.

Truccatrice professionista diplomatasi alla Make Up Academy di Milano nel 2018, Sofia nella vita di tutti i giorni si destreggia tra un lavoro di ufficio e la creatività della sua passione, truccando spose. Sul set del nuovo attesissimo film ci è finita un po’ per gioco. Avevo visto un post su Instagram dove comunicavano la ricerca di comparse - racconta -. Senza pensarci, ho mandato un’e-mail, indicando le mie misure, la mia professione e allegando foto in primo piano, mezzo busto e figura intera. Passato un mese me ne ero onestamente quasi dimenticata. Pensavo: con tutte le candidature, figurati se scelgono me».

E invece…