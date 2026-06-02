Il superpoliziotto Luca Golzi è Cavaliere della Repubblica

«La mia professione è votata ad aiutare il prossimo. Questo è sempre stato lo spirito con cui l’ho svolta, mai con quello del castigatore. Certo, chi sbaglia è giusto che paghi, ma in primo luogo è importante aiutare le persone a non sbagliare e, nel caso in cui commettano un errore, a non ripeterlo».

È il modo in cui Luca Golzi, 58 anni, interpreta il suo compito nella Polizia di Stato. Anche per questo, oggi a Cagliari, gli sarà consegnata l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un riconoscimento accolto con grande soddisfazione, dice Golzi, perché “l’onorificenza è dovuta all’attività svolta, anche a livello internazionale, e ai risultati ottenuti grazie all’impegno che vi ho investito. La considero un coronamento della carriera».

Carriera dalla dimensione internazionale, quella del dirigente della polizia, come dimostrano i 9 anni - dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2023 - in forza al Servizio per la cooperazione internazionale della polizia, distaccato a Londra con l’incarico di esperto per la sicurezza nel Regno Unito e in Irlanda. In quegli anni, precisamente nel 2018, ha collaborato alle indagini affidate alla Homicide and major crime command della Metropolitan police - New Sctoland Yard, che hanno condotto all’arresto di Ronny Padilla per l’omicidio del piacentino Sabri Chibani.