Il viaggio tra le antiche osterie: senza frigo, c'era la ghiacciaia

Le osterie sono sempre stati punti di ristoro e insieme luoghi di aggregazione. Le racconta Sandro Romiti nel suo secondo “Viaggio tra le antiche osterie del territorio piacentino” (Edizioni Lir), presentato a Pontedellolio, nella sala “Fornaci”, in un incontro con il patrocinio del Comune. Numerose sono infatti le osterie del territorio pontolliese – e valnurese - raccontate in questo secondo volume. Come le due osterie di Castione e la trattoria della Posta, quest’ultima ritratta in un quadro del pontolliese Carlo Bob Paganini, ma tutte le vallate sono state passate in rassegna.

L’incontro è stato salutato dal sindaco Alessandro Chiesa e un pubblico numeroso ha mostrato interesse e simpatia per il lavoro dell’autore e la storia raccontata e documentata. In dialogo con Pietro Scottini, direttore dell’Archivio storico della Diocesi di Piacenza-Bobbio, Romiti ha informato per esempio della prima osteria del parco provinciale di Morfasso, che aveva una ghiacciaia per conservare gli alimenti quando non c’era ancora l’energia elettrica; e ancora della trattoria Perazzi di San Giorgio, quando «proprio davanti – spiega l’autore - c’erano un distributore di carburante e una casetta destinata inizialmente a falegnameria che ostruiva lo spazio per realizzare la pesa pubblica; è stata quindi abbattuta per liberare il frontale dell’osteria e il materiale di risulta è stato utilizzato per costruire un negozio adiacente adibito a tappezzeria».

A corredo degli aneddoti e delle piccole storie relative alle osterie, Romiti ha mostrato tante foto storiche, coadiuvato dal figlio Gilberto che si è occupato della parte informatica. E se qualche osteria è rimasta fuori? Romiti promette che penserà a fare un altro viaggio tra la storia, le curiosità, le bontà del nostro territorio. Le copie del volume sono disponibili alla Libreria Romagnosi di Piacenza.