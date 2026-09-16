Imi, schiavi di Hitler: Fiorenzuola ricorda Cesarino e gli altri 300

Sono stati trecento i fiorenzuolani Imi, gli Internati Militari Italiani che dopo l’8 settembre del ‘43 non passarono con i fascisti e furono così deportati nella Germania nazista come lavoratori coatti.

Dall’anno scorso la nostra Repubblica dedica loro una giornata di memoria, il 20 settembre. In occasione della ricorrenza a Fiorenzuola si tiene l’incontro “Cesarino e gli altri: storie di fiorenzuolani prigionieri di guerra in Germania”.

L’appuntamento è a ingresso libero alle 17 di sabato, al Ridotto del teatro, per iniziativa di Anpi e Isrec col patrocinio del Comune. Interverranno gli storici Franco Sprega e Andrea Di Betta (presidente R27 – Spazio di memoria a Parma), Barbara Spazzapan dell’Isrec di Piacenza che illustrerà il portale realizzato dall’Istituto di storia contemporanea internatimilitaripiacentini.it (ne sono documentati 5.846). Sarà inoltre allestita una piccola mostra a cura di Arrigo Francani e Cristiano Maggi.