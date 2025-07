In 50 a Nibbiano per il campionato mondiale di "Trucco"

A Nibbiano sono stati cinquanta i giocatori che hanno preso parte alla dodicesima edizione del campionato mondiale di trucco. Gioco delle carte diffuso in Alta Val Tidone come anche nelle confinanti Liguria, Piemonte, Lombardia, Marche ma anche sud America, e in particolar modo Argentina dove in tanti nei emigrarono proprio dalla Valtidone in cerca di fortuna. Al torneo organizzato dal Curte Neblani hanno partecipato 25 agguerritissime coppie. Alla fine della tre giorni di sfide serali in piazza a portarsi a casa la palma di vincitori della dodicesima edizione del mondiale di trucco è stata la coppia composta da Giorgio Cremona (alla sua quarta vittoria) e Marco Barocelli (alla sua seconda vittoria). Secondo posto per la coppia Gaston Escobar e Tiziano Ruggeri e terzo posto per Diego Toccalini e Pierpaolo Dovati