In aumento (lieve) le visite dovute al caldo. Il Ps non è sotto stress
Invito dei medici a prestare particolare attenzione ai soggetti più fragili, persone over 65, o con problemi cardiaci o neurologici
Riccardo Foti
|13 ore fa
Sono in aumento gli accessi al pronto soccorso causati dal caldo: nei mesi di giugno e luglio, fa infatti sapere l’Ausl di Piacenza, sono stati gestiti in media 135 pazienti al giorno, contro i 129 dello stesso periodo del 2025.
«Una differenza che però non stravolge il quadro complessivo - commenta Elena Demichele, medico del Pronto soccorso - Rispetto allo scorso anno, i dati evidenziano un aumento dei pazienti, di tutte le fasce di età, presi in carico quotidianamente dal Pronto soccorso. Ma non ci sono ragioni per abbandonarsi all’allarmismo».
Quest’anno, nello specifico, si osserva un lieve aumento dell’età dei pazienti gestiti, ma non un aumento di accessi da parte dei più fragili: l’età media passa da 57,4 a 57,8 anni e la percentuale di pazienti con almeno 65 anni dal 43,2% al 44,3%.
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