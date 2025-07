In bicicletta a Fabbiano, ultimi ritocchi per finire la ciclopedonale

Mancano giusto le ultime finiture ma tra pochissimo tempo gli abitanti di Fabbiano potranno raggiungere Rivergaro senza dover passare sulla Statale 45 a piedi, in bicicletta o a cavallo: sono agli sgoccioli i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile che costeggia il Parco del Trebbia. È solo l’opera più importante e più visibile del progetto di potenziamento degli itinerari cicloturistici del Parco, finanziati per 322mila euro, che riguarda i comuni di Rivergaro, Gossolengo, Rottofreno, Gragnano, Calendasco, Gazzola e Piacenza: tra rifacimenti delle piste esistenti o la posa di nuova cartellonistica, in ogni comune sono in via di ultimazione gli interventi.

Sabato, per l’occasione, si è percorso un piccolo tratto della nuova pista rivergarese e si è fatto il punto della situazione con il presidente dei Parchi del Ducato Agostino Maggiali e gli amministratori locali: Andrea Balestrieri (Gossolengo, presidente della Comunità del Parco), Paola Galvani (Rottofreno), Patrizia Calza (Gragnano), Andrea Gatti e Gabriele Scagnelli (Rivergaro) e Simone Bergonzi (Calendasco) oltre ai tecnici del Parco guidati dal responsabile di progetto Doriano Rivieri. In tutto, 21 km che si aggiungono ai 20 km già esistenti della Ciclovia del Trebbia.