In memoria di Daniele Tosca, torna la serata per la Lilt

Questo sabato, 18 ottobre, alle 21 al teatro Verdi di Castelsangiovanni si rinnova l'ottava edizione della serata pro Lilt in memoria di Daniele Tosca. Grazie alla madre del giovane avvocato, scomparso dieci anni fa a causa di un male incurabile, un neo laureando o una neo laureanda del corso di infermieristica riceverà una borsa di studio di mille euro. La consegna del riconoscimento sarà preceduta da uno spettacolo teatrale de i TraAttori con L’hostaria – Storie improvvisate dal sapore diVino. Il tutto sarà finalizzato ad una raccolta fondi a favore di Lilt che, proprio in questi giorni, è impegnata nell’Ottobre Rosa, per la prevenzione del tumore al seno.

Per partecipare sabato, contribuendo alla raccolta fondi e aiutare così la Lilt, si può prenotare rivolgendosi alla Libreria Puma di corso Matteotti, oppure contattare il numero 373 776 0881. Ci si può anche presentare direttamente in teatro.