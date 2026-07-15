In palestra a piedi o in bici, Acrobatic premia i soci più “green”

Anche quest'anno Acrobatic Fitness premierà i soci più “green”. Coloro che a settembre e ottobre si recheranno in palestra in bicicletta o a piedi riceveranno regali speciali, iniziativa condivisa da Seta che ha deciso di pubblicizzarla con un apposito bus targato Acrobatic con tutte le informazioni. Mezzo che è stato inaugurato oggi da un gruppo di soci della palestra di via Gervasi insieme ai rappresentanti di Seta, alla presidente del Consiglio Comunale di Piacenza Paola Gazzolo e agli assessori Serena Groppelli e Mario Dadati.

«L'iniziativa si chiama “Acrobatic sport e ambiente” ed è nata due anni fa – ha spiegato Daniele Bavagnoli di Acrobatic – i soci che nei mesi di settembre e ottobre scaricheranno l'apposita app avranno la possibilità di accumulare punti se verranno in palestra a piedi o in bicicletta. Quest'anno abbiamo pensato di abbinare l'idea all'autobus elettrico di Seta sempre per promuovere il discorso ambientale». Basta andare sul sito di Acrobatic Fitness per scoprire tutti i dettagli e vedere che cosa si vincerà, da sconti e abbonamenti a biciclette e l'uso di un'auto elettrica per un mese.