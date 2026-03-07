In via Scalabrini c'è l'Up-partamento: i ragazzi Down provano l'autonomia

Sorgerà in via Scalabrini 62 e andrà a colmare un vuoto per i bambini e i ragazzi che hanno la sindrome di Down, aiutandoli ad acquistare una loro autonomia nella vita di tutti i giorni. Proprio nella giornata mondiale dedicata a chi convive con questa patologia, sarà inaugurata “CasaChiara”, l’abitazione voluta dal Gruppo Up dove cinque ragazzi, una settimana ogni mese, potranno risiedere accompagnati da un educatore di Unicoop.

Si tratta del progetto “Up-partamento”, a cui hanno lavorato Alessandra Sogni, presidente del Gruppo Up, il vice Giuseppe Falabella e il consiglio direttivo dell’associazione che, nata nel 2023, è cresciuta in questi anni tanto che oggi conta circa 90 soci e 50 famiglie aderenti.

«Alla base del progetto - spiega Sogni - c’è la volontà di permettere a questi ragazzi di potersi preparare a una vita autonoma. Innanzitutto acquisiranno la capacità di vivere in gruppo, migliorando le relazioni, imparando poi a usare il denaro, anche perché faranno la spesa, nonché a muoversi per la città».

Un percorso di avvicinamento all’autonomia, quindi, che in realtà è già cominciato prima ancora dell’inaugurazione. Già in questi giorni, infatti, i ragazzi stanno facendo pratica nell’appartamento a loro disposizione in via Scalabrini.