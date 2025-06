«Inciviltà al volante tra via Don Minzoni e via Lanza». La segnalazione

Basta fermarsi per qualche minuto all’incrocio tra via Don Minzoni e via Lanza per avere un quadro chiaro del livello di inciviltà alla guida che caratterizza il traffico cittadino. A segnalarlo è un residente della zona che, stanco di assistere quotidianamente a comportamenti pericolosi, ha scritto alla nostra redazione invitandoci a verificare di persona. «Buongiorno, sono un residente di via Don Minzoni. Vi contatto per chiedervi di venire a vedere di persona l'inciviltà automobilistica che regna sovrana, ogni giorno, sulle nostre strade. Basta posizionarsi all'incrocio con via Lanza con un taccuino per prendere nota e contare tutte le trasgressioni. E la stessa cosa potrebbe essere fatta dalla polizia locale».

L’invito è stato raccolto. Libertà si è posizionata sul posto insieme al cittadino, in un giorno feriale intorno alle 17.40, per osservare il comportamento degli automobilisti in un orario di punta. In appena un quarto d’ora sono stati contati dieci conducenti al telefono: c’è chi parla con lo smartphone all’orecchio, chi scrive messaggi. Uno ogni minuto e mezzo, in media. Altri sette, invece, senza cintura di sicurezza. Nessuno pretende di sostituirsi alle forze dell’ordine o fare la morale, sia chiaro, ma quanto emerso evidenzia una realtà diffusa e troppo spesso «normalizzata«. E al di là dei casi specifici, riguardo questo incrocio il cittadino aggiunge: «Ci sono spesso troppi incidenti per mancate precedenze – osserva –, il Comune dovrebbe pensare a una soluzione». Intanto, però, anche in assenza di interventi strutturali, non usare il telefonino alla guida e indossare la cintura di sicurezza possono essere un punto di partenza per la sicurezza di tutti.