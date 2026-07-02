"Inclusione e solidarietà: con Giochi OlimPC" raccolti 17.500 euro per se associazioni

Un'intera giornata senza barriere, all'insegna dell'inclusione e che alla fine ha raccolto ben 17.500 euro di contributi per sette associazioni di volontariato. Successo senza precedenti per la quarta edizione dei "Giochi OlimPC", manifestazione dedicata ai ragazzi con disabilità e alle associazioni di settore che all'agriturismo "L'Isolone" a San Rocco al Porto grazie alla regia coordinata da Piace Eventi asd. Sette le associazioni che si divideranno il contributo totale: Faro 23, Assofa, Oltre l'Autismo, Special Dream Team, No Limits, Piacenza in Blu ed Emma Serena, realtà che utilizzeranno il denaro raccolto per vari progetti soprattutto di natura sportiva e per l'acquisto di attrezzature per le sedi.