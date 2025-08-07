Incontri a telefonino spento: quanta voglia di uscire allo scoperto
“Escape Wor(l)d”, con 600 partecipanti tutto esaurito ai meeting tra sconosciuti organizzati da La Ricerca. A settembre prossima tappa
Redazione
August 6, 2025
escape room pollastri
Dieci “Escape Wor(l)d” su dieci andati a segno nel giro di un anno: per ciascuno di questi meeting tra sconosciuti in cui (letteralmente) uscire alla scoperto (e a cellulari spenti) si è registrato il sold out, più di 600 le persone che hanno aderito e partecipando hanno avuto l’occasione di conoscere coetanei e coetanee con cui misurarsi, proprio nel senso di misurare se stessi nelle relazioni sociali. Favorire le relazioni fra le persone offrendo loro «uno spazio in cui sentirsi parte, un’occasione reale, concreta e condivisa per conoscersi, parlarsi, divertirsi, creare reti amicali» è l’obiettivo-guida di questi eventi ideati e organizzati da Fondazione La Ricerca che ora ripropone il format in chiave estiva applicandolo ad un soggiorno-vacanze sulle nostre colline: un weekend – il 13 e 14 settembre – a Cassimoreno, alta Valnure.