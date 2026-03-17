Infanzia e missioni internazionali: suor Albina Dal Passo a Lo Specchio

Stasera alle 20.30 nuovo appuntamento con "Lo Specchio di Piacenza" su Telelibertà. La trasmissione, condotta da Nicoletta Bracchi, ospiterà suor Albina Dal Passo, vicario generale delle Suore della Provvidenza per l’infanzia abbandonata. Nata nel 1941 in provincia di Rovigo, suor Albina è entrata giovanissima nella congregazione, dove ha completato la sua formazione religiosa e si è dedicata all’infanzia e all’educazione, prima di essere eletta madre generale nel 2018.

Nel corso della sua carriera ha guidato comunità in Italia e all’estero, contribuendo alla crescita delle scuole e delle missioni internazionali, e portando avanti la tradizione carismatica fondata dal piacentino monsignor Francesco Torta. La congregazione, nata a Piacenza nel 1921 con l’obiettivo di offrire “cuori di mamma” ai bambini abbandonati, oggi gestisce scuole dell’infanzia e progetti sociali nel territorio, ma è presente anche in Etiopia, Kenya, Tanzania e Uganda, dove continua le opere di accoglienza e istruzione. La puntata racconterà la storia dell’istituto, le sfide quotidiane delle famiglie e delle scuole paritarie, il ruolo delle missioni e l’impatto del carisma di mons. Torta nell’Italia di oggi. Non mancheranno riflessioni sul futuro della congregazione, sulle nuove povertà educative e sul ruolo delle comunità religiose nell’assistenza ai più fragili.

Tutte le puntate sono disponibili on demand sul sito di Libertà.