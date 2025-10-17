Insicurezza alla Besurica, petizione con oltre 250 firme

Alla Besurica aumenteranno i controlli. Dopo numerose segnalazioni per episodi di insicurezza e una petizione con oltre 250 firme per chiedere una maggiore presenza delle forze dell’ordine, i referenti del gruppo di controllo di vicinato sono stati convocati in questura per un confronto.

Sono stati i vertici della polizia di Stato a invitare i rappresentanti dei residenti dopo aver ricevuto l’esposto sostenuto dalla sottoscrizione popolare. Al centro del confronto i furti negli appartamenti avvenuti con la cosiddetta «tecnica del silicone»: un filo sottile applicato tra stipite e battente della porta che, se rimane intatto, indica che nessuno ha aperto l’ingresso. Un segnale per i ladri, che tornano a colpire.

«Ci saranno più controlli nel quartiere, la questura lo ha garantito. Le Volanti presidieranno di più la zona», spiega Daniele Spina, referente del gruppo, che lancia anche una proposta all’amministrazione comunale: «Serve anche un’illuminazione serale adeguata: la piazza è troppo buia e questo aumenta la percezione di insicurezza».