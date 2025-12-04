Integrazione, immigrazione e sicurezza a “Dillo alla Lupa”
Dopo il focus sui “maranza”, questa puntata affronta questioni centrali per Piacenza, prima provincia emiliano-romagnola per presenza di residenti stranieri (15,1%)
Thomas Trenchi
|1 ora fa
Danilo Di Trani e Marcello Pollastri
Integrazione a Piacenza: è davvero possibile? Parte da questo interrogativo la nuova puntata di “Dillo alla Lupa”, il talk show di Telelibertà in onda venerdì 5 dicembre alle 21 sul canale 76 del digitale terrestre e in streaming su www.teleliberta.tv. Ogni primo venerdì del mese, il programma affronta i temi più caldi della città con inchieste, interviste e dibattiti, guidati dai giornalisti Marcello Pollastri e Danilo Di Trani, che accompagnano il pubblico tra storie e curiosità del territorio.
Dopo il focus sui “maranza”, questa puntata affronta integrazione e sicurezza, questioni centrali per Piacenza, prima provincia emiliano-romagnola per presenza di residenti stranieri (15,1%). In studio, Sara Soresi di Fratelli d’Italia e Salvatore Scafuto del Pd si confronteranno sui legami tra immigrazione e sicurezza, mentre un'intervista esclusiva alla sindaca Katia Tarasconi spazierà anche dai temi urbani alla possibile ricandidatura nel 2027.
Il racconto si completa con contributi video: un servizio notturno con i carabinieri, la storia di un ex minore straniero non accompagnato, e testimonianze di chi vive l’integrazione sulla propria pelle. Von, senegalese in Italia da oltre vent’anni, racconta la difficoltà di trovare un lavoro stabile, e Musta Ré, trapper egiziano, denuncia il rifiuto della cittadinanza e chiede più sostegno per i giovani in difficoltà.
La puntata sarà disponibile on demand su www.liberta.it. Regia di Filippo Adolfini, produzione di Alessandra Colpo con Antonio Chirivì per le grafiche, operatori Gianfranco Di Silvestro, Davide Franchini e Olti Dashi, direzione creativa e montaggio di Sara Groppi.