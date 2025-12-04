Integrazione, immigrazione e sicurezza a “Dillo alla Lupa”

Integrazione a Piacenza: è davvero possibile? Parte da questo interrogativo la nuova puntata di “Dillo alla Lupa”, il talk show di Telelibertà in onda venerdì 5 dicembre alle 21 sul canale 76 del digitale terrestre e in streaming su www.teleliberta.tv . Ogni primo venerdì del mese, il programma affronta i temi più caldi della città con inchieste, interviste e dibattiti, guidati dai giornalisti Marcello Pollastri e Danilo Di Trani, che accompagnano il pubblico tra storie e curiosità del territorio.

Dopo il focus sui “maranza”, questa puntata affronta integrazione e sicurezza, questioni centrali per Piacenza, prima provincia emiliano-romagnola per presenza di residenti stranieri (15,1%). In studio, Sara Soresi di Fratelli d’Italia e Salvatore Scafuto del Pd si confronteranno sui legami tra immigrazione e sicurezza, mentre un'intervista esclusiva alla sindaca Katia Tarasconi spazierà anche dai temi urbani alla possibile ricandidatura nel 2027.

Il racconto si completa con contributi video: un servizio notturno con i carabinieri, la storia di un ex minore straniero non accompagnato, e testimonianze di chi vive l’integrazione sulla propria pelle. Von, senegalese in Italia da oltre vent’anni, racconta la difficoltà di trovare un lavoro stabile, e Musta Ré, trapper egiziano, denuncia il rifiuto della cittadinanza e chiede più sostegno per i giovani in difficoltà.

La puntata sarà disponibile on demand su www.liberta.it . Regia di Filippo Adolfini, produzione di Alessandra Colpo con Antonio Chirivì per le grafiche, operatori Gianfranco Di Silvestro, Davide Franchini e Olti Dashi, direzione creativa e montaggio di Sara Groppi.